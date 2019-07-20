РИАМО - 20 июл. Международная смена волонтеров Победы завершилась на форуме «Я – Гражданин Подмосковья», 2 тысячи участников со всей России и из 22 стран мира провели масштабную подготовку к Году памяти и славы, говорится в сообщении пресс-службы ВОД «Волонтеры Победы».

«На протяжении четырех дней участники смены совместно с приглашенными экспертами проводили работу по направлениям: создание новых мероприятий для Года памяти и славы, вовлекающих молодежь в изучение истории страны; разработка единого стандарта подготовки волонтеров и обучение по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Совместными усилиями добровольцы разработали и предложили более 70 новых мероприятий, которые в год 75-летия Победы могут быть проведены по всей стране. Акции, проводимые в современных и интересных молодежи форматах, помогут сохранить историю войны. Лучшие мероприятия будут реализованы в Год памяти и славы.

Также участники международной смены уделили внимание подготовке добровольцев. По итогам работы был составлен детальный проект единого стандарта подготовки волонтеров, который включил в себя исторический блок (истории как ВОВ, так и собственной семьи), информацию о культуре движения, этике волонтера и навыках, которые должен иметь каждый волонтер.

В рамках площадки «Забота о ветеранах» добровольцы разработали и предложили систему мониторинга положения ветеранов ВОВ. Волонтеры проверят, в каких условиях живут участники войны 1941-1945 годов и труженики тыла, предоставляется ли им необходимая помощь и поддержка. Мониторинг будет проведен вместе с Общероссийским народным фронтом. На смене участники разработали структуру мониторинга и узнали много нового о федеральных законах и этике общения с ветеранами.

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