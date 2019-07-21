РИАМО - 21 июл. Третий шахматный турнир «Игры разума» пройдет в воскресенье в усадьбе капитана И. В. Тараканова на территории мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Солнечногорск, на него приглашают всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В программе мероприятия запланирован рассказ «короля» шахмат об увлечении Дмитрия Менделеева этой интеллектуальной игрой, проведение викторины, а также рассказ И. Н. Головко о знаменитой игре его отца Николая Головко, мастера спорта СССР, судьи всесоюзной категории, с шестым чемпионом мира, первым советским обладателем мировой короны и шестикратным чемпионом СССР Михаилом Ботвинником», - говорится в сообщении.

Центральным мероприятием станет сеанс одновременной игры учеников международного мастера Игоря Гулькова.

Начало турнира в 12:00. Справки и регистрация участников по телефону: 8 (965) 252-83-94.

Как провести лето в Подмосковье>>