РИАМО - 20 июл. В Пушкинском городском округе сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину, упавшую на железнодорожные рельсы в районе станции «Заветы Ильича», говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

К сотрудникам Пушкинского отдела вневедомственной охраны, патрулировавшим улицы города, подбежала местная жительница и сообщила, что в районе станции «Заветы Ильича» электропоезд сбил перебегавшую через железнодорожные пути женщину. При переходе через рельсы она споткнулась, а проезжавший электропоезд на скорости задел ее. Женщину от удара отбросило на железнодорожное полотно.

«Прапорщик полиции Михаил Басов и сержант полиции Дмитрий Петухов поспешили на помощь. Женщина лежала без сознания. Пока один сотрудник оказывал ей на месте доврачебную помощь и вызывал скорую, другой направился в сторону приближавшегося товарного поезда и круговыми движениями карманного фонаря подал знак машинисту об остановке товарного состава», - говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области женщине была своевременно оказана медицинская помощь.

Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшую в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.