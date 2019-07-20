РИАМО - 20 июл. Отборочный тур окружного проекта «Таланты нашего двора» провели на Советской площади в подмосковном Солнечногорске в рамках социально-культурного проекта «Навстречу 90-летию», участниками мероприятия стали более 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Проект «Таланты нашего двора» посвящен 90-летию Солнечногорья и 90-летию Подмосковья. В общей сложности тематические площадки марафона посетили свыше полутысячи человек», - отмечается в материале.

На мероприятии жители всех поселений округа смогли проявить себя в вокальном, театральном, инструментальном, хореографическом искусстве, а также представили на суд зрителей номера в категориях «художественное слово» и «оригинальный жанр».

«Девиз нашего творческого марафона — «На встречу 90-летию!», а значит, мы должны вспомнить обо всех исторических страницах, о каждом поселении, о каждом человеке, любящем свой округ. Очень приятно, что в конкурсе «Таланты нашего двора» участвуют жители Солнечногорья в возрасте от четырех до 88 лет. Викторины об истории и знаковых объектах культурного наследия округа, уникальные поздравления и пожелания солнечногорцев, с душою созданные сувениры, специально написанные песни и стихи в честь юбилея — это и есть настоящее уважение к родному округу!» - сказала начальник управления культуры администрации Солнечногорска Наталья Малащук.

Ярким приветствием для участников конкурса «Таланты нашего двора» стал концерт ведущих солистов городского культурно-досугового центра. Также для зрителей и гостей города организаторы приготовили историко-краеведческую викторину «История моего Солнечногорья», арт-пространство «Поздравь Солнечногорье — создай свой стих», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, спортивную программу для детей «Игрушки Гулливера» и акцию «Завари добро» по изготовлению открытки для пациентов окружных больниц.

Победители конкурса «Таланты нашего двора» выступят на главной сцене праздника 24 августа в День Солнечногорья.

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