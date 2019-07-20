РИАМО - 20 июл. С 22 по 28 июля в столичных офисах «Мои документы» проведут курсы по повышению компьютерной грамотности «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома», кроме того, горожан ждут интересные семинары и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участникам помогут зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru и объяснят, как корректно передать показания приборов учета и записаться на прием в государственное учреждение. Кроме того, посетители узнают обо всех действующих электронных сервисах. Регистрация на занятия не требуется», - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 июля во флагманском офисе в ЦАО пройдет семинар «Тренды продвижения в социальных сетях. Продвижение на YouTube, Instagram, Facebook. Чат-боты». Участники узнают, как увеличивать количество просмотров, повышать конверсию продаж и какие сервисы использовать для продвижения. Занятие продлится с 19:00 до 21:00.

Во флагманском офисе в ЮЗАО 23 июля состоится мастер-класс «Внутренние факторы успеха в бизнесе и карьере». Его проведет коуч Ирина Маслова. Она расскажет, как прийти к успеху и какие существуют способы достижения целей. Начало в 19:00.

Помимо этого, 23 и 26 июля пройдет занятие «Мишка. Кедр. Шишка». Участники достанут семена из кедровых шишек и заберут их домой, чтобы вырастить их на балконах и подоконниках. Всходы появятся уже через несколько месяцев, а высадить кедр можно будет через два-три года. 23 июля занятие состоится в центре госуслуг района «Новокосино», а 26 июля — в центре госуслуг района Восточное Измайлово. Начало в 14:00.

«Флагманский офис в ЦАО приглашает предпринимателей, маркетологов, бизнес-тренеров, психологов, консультантов и всех, кому интересна тема открытия бизнеса, на конференцию «Личный бренд - шаг к успеху». Она состоится 24 июля. Программа разделена на тематические блоки - бренд, Instagram, сторителлинг, Youtube. Конференция продлится с 11:00 до 17:30», - добавляется на сайте.

25 июля во флагманском офисе в ЮЗАО проведут семинар «Основы открытия предприятия общественного питания». На нем расскажут о трендах и тенденциях в индустрии питания в России и мире, объяснят, на что стоит обращать внимание при запуске стартапа. Начало в 19:00.

Флагманский офис «Мои документы» в ЦАО также приглашает на семинар «Алгоритм диагностики личности кандидата, или как провести собеседование и правильно оценить кандидата», который состоится 25 июля с 14:00 до 17:00. Речь пойдет о психограмме профессии и должности, ценностно-ориентационной направленности кандидатов.