РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июл. Жители подмосковного Королева в понедельник смогут сдать кровь в рамках донорской акции «Я спасаю жизнь», сообщается на странице молодежного центра «Космос» в Instagram.

Донорская акция пройдет в ЦДК имени Калинина с 9:00 до 11:00.

«22 июля в Королеве пройдет городская донорская акция «Я спасаю жизнь». В этот день неравнодушные жители Королева смогут сдать кровь для нуждающихся людей. Донором может стать гражданин Российской Федерации от 18 лет и весом более 50 килограммов», – говорится в сообщении.