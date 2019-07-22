РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В подмосковном Подольске с понедельника изменится движение на Революционном проспекте на пересечении с проспектом Ленина при движении от ж/д станции «Подольск», сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске планируется изменение организации дорожного движения по Революционному проспекту на пересечении с проспектом Ленина при движении от станции «Подольск». Изменение дорожного движения предусматривает по вышеуказанному четырехполосному участку Ревпроспекта выделение трех полос для проезда пересечения с проспектом Ленина в прямом, правоповоротном и левоповоротном направлении движения», – говорится в сообщении.

Реализация данного мероприятия направлена на повышение пропускной способности перекрестка. Введение новой организации движения запланировано на понедельник.