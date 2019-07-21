РИАМО – 21 июл. В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«21 июля храм Казанской иконы Божией Матери в Котельниках приглашает на светлый праздник Казанской иконы Божией Матери, в 9:00 начнется Божественная литургия. После чего будет крестный ход», – говорится в сообщении.

Завершится праздник трапезой на первом этаже храма.