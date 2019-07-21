РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Жителей Люберец в воскресенье пригласили на уборку участка реки Пехорка от мусора.

Уборка будет относительно легкой. Потребуются перчатки, мешки для мусора, сачки или захваты для мусора из воды. Встреча назначена на 12:00 у входа в экопарк по улице Гмайнера, рядом с торговой овощной палаткой.

После обследования участка реки Пехорки от второго железнодорожного моста до завода алмазных инструментов в Кирилловке и СНТ «Водник» были выявлены разные характеры загрязнения берега.

На участке валяется пластиковый мусор, прибившийся к береговой линии течением реки.