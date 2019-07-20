РИАМО - 20 июл. Победитель велозаезда Summer Velo Cup 2019 в Коломне получил автомобиль, счастливым обладателем приза стал Юрий Левинзон, который первым преодолел дистанцию в 90 километров, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Я несколько раз отставал от лидеров и до последнего не верил, что мне удастся одержать победу. Но финишный рывок у меня оказался мощнее, за счет чего я и смог выиграть. Когда после гонки мне сказали, что победителю достается Mercedes в подарок, я был в шоке», - отметил Левинзон.

Он уточнил, что такого престижного приза не было никогда ни на одних велосипедных соревнованиях в России.

Знаменитый немецкий автопроизводитель стал партнером велофестиваля, который прошел в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Mercedes-Benz также предоставил в качестве призов современные велосипеды.

«На самом деле мы не так давно находимся на территории Московской области - это новый завод по производству легковых автомобилей легендарной марки. Мы лично участвуем и поддерживаем события, которые связаны с культурой, образованием и спортом, стараясь быть хорошим соседом для всех жителей Московской области», - подчеркнул руководитель «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.

Также победителям и призерам соревнований были вручены путевки в дома отдыха, велоаксессуары, ценные подарки и дипломы.

Summer Velo Cup 2019 - благотворительное мероприятие. Все средства, вырученные от вступительных сборов участников, организаторы направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Стоимость участия составляла 1 тысячу рублей. Участвовать в соревновании могли и любители, и профессионалы. В велофестивале приняли участие около 1,5 тысяч человек.