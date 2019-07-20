РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Чеховский филиал ООО «МСК-НТ» приобрел 64 мусоровоза, вскоре ожидается поставка еще четырех и около 300 контейнеров, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске в субботу прошел единый День разъяснений тарифов на обращение с ТКО, его провели во второй раз, главной площадкой стал Дворец молодежи. Более 80 человек пришли узнать о проводимой в округе работе по сбору и вывозу ТКО и задать свои вопросы. Начальник Подольского подразделения Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Людмила Шуваева рассказала о том, какая работа проводится организацией в данный момент и представила наглядную презентацию.

«На сегодняшний день заключено 1739 договоров на вывоз мусора с муниципальными предприятиями, СНТ. Большая часть незаключенных договоров с юридическими лицами, но работа продолжается. Компания приобрела 64 мусоровоза, из них для раздельного сбора мусора – 4, столько же для заглубленных контейнеров. На следующей неделе состоится поставка еще 4 мусоровозов. Наш автопарк существенно расширился. Контейнерный парк составляет уже 120%. В следующем месяце поступят еще около 300 контейнеров», - сказала Шуваева.

По ее словам, жители активно участвуют в процессе раздельного сбора мусора, поэтому на некоторые мусоросборные площадки регоператор поставил уже по два синих контейнера. В связи с приведением площадок в нормативное состояние «МСК-НТ» удаляет с них бункеры, поскольку крупногабаритные отходы теперь будут складироваться в отдельном отсеке.

Тариф на услугу по сбору и вывозу ТКО в Чеховском филиале ООО «МСК-НТ» составляет 7,57 рублей. Средний в Подмосковье – около 8 рублей. Самый высокий тариф у Рузского регоператора – 9,02 рубля.

Участникам встречи рассказали о том, какие льготы и кому будут предоставляться по оплате данной услуги. С 1 января 2019 года право на льготу имеют неработающие пенсионеры, которым предоставляется компенсация в размере 30% от стоимости услуги. Тем, кому исполнилось 70 лет, компенсировать будут 50% тарифа, а пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста, от оплаты этой услуги освобождаются полностью. Льготы получат все подмосковные пенсионеры, причем, чем они старше, тем меньше будут платить.

В управлениях соцзащиты имеются данные на всех жителей со льготным статусом, им никуда обращаться не нужно, новые компенсации для них рассчитают автоматически. А вот пенсионеры без льготного статуса должны заявить о себе, то есть им компенсацию за вывоз мусора не начислят, пока они не обратятся с этой просьбой в отделение соцзащиты.