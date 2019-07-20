В мероприятии приняла участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Summer Velo Cup 2019 открылся красочным велопарадом.
Гостей фестиваля ждала обширная развлекательная программа: гала-концерт с участием известных исполнителей в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гагариной, группы «Банд’Эрос», тематические мастер-классы, развлечения для детей̆, также фуд-корт с большим выбором вкусных и разнообразных блюд.
Основные площадки велофестиваля – Коломенский кремль и центр конькобежного спорта.
Гостями и участниками Summer Velo Cup 2019 стали около 16 тысяч человек. На старт вышли более 1,4 тысяч участников – как любителей, так и профессиональных спортсменов.
Основная дистанция велопробега – 90 километров, была приурочена к 90-летию Московской области. Велосипедисты могли выбрать и другие дистанции: на 50 или 30 километров.
Юрий Левинзон, преодолевший самую длинную дистанцию быстрее остальных, получил автомобиль.
Остальные победители получили современные велосипеды, предоставленные генеральным партнером фестиваля - заводом Mercedes-Benz в России. Также победителям и призерам соревнований были вручены путевки в дома отдыха, велоаксессуары, ценные подарки и грамоты.
Все средства от вступительных сборов участников направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.
Благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup 2019 прошел при поддержке Gran Fondo, самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов.
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