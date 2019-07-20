РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. День разъяснений тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) прошло во Дворце молодежи в подмосковном Подольске, его посетили более 80 человек, сообщается на сайте администрации горокруга Подольск.

«В Подольске в субботу (20 июля - ред.) прошел единый День разъяснений тарифов на обращение с ТКО, его провели во второй раз, главной площадкой стал Дворец молодежи. Более 80 человек пришли узнать о проводимой в округе работе по сбору и вывозу ТКО и задать свои вопросы. В целом система раздельного сбора отходов в Подольске работает, жители активно пользуются разноцветными контейнерами для утилизации мусора», - говорится в сообщении.

На встрече руководителям было задано немало вопросов. Чаще всего участники интересовались возможным изменением законодательства в части расчета оплаты за ТКО не в соответствии с общей площадью жилого помещения, а по количеству проживающих. Спрашивали о том, какую работу проводит регоператор по выявлению и утилизации незаконных навалов мусора, как взаимодействует с Госадмтехнадзором, принимают ли платеж за вывоз ТКО в отделениях «Почты России», собирается ли региональный оператор увеличивать процент сортировки отходов.

«Единый день разъяснительной работы очень важен, так как граждане могут пообщаться с руководителями различных организаций. Как правило, ответы даются сразу, разъясняют действующее законодательство, сложные вопросы берутся в работу, а исполнение – на контроль», - сказала начальник отдела нормативов потребления коммунальных услуг Министерства ЖКХ Московской области Ирина Лебедева.

С начала года в Чеховском кластере, куда входит Подольск, мусор вывозит выбранный на конкурентной основе региональный оператор ООО «МСК-НТ». Вопросов к организации его работы в начале года было много, но за полгода ситуация значительно изменилась в лучшую сторону.

«Сейчас нет проблемы куда вывозить мусор, объемы с территории Подольска полностью идут на полигон. Нет проблемы нехватки талонов на утилизацию отходов для регоператора. Осталось привести в порядок контейнерные площадки до конца года. Это зона ответственности управляющих компаний, а также юридических лиц. Есть график мероприятий, мы его контролируем», - сказал заместитель главы администрации Подольска по ЖКХ Владислав Лукьяненко.

По его словам, проблемы есть в частном секторе и деревнях, где не всегда отходы вывозятся своевременно. Поэтому необходима корректировка графика вывоза мусора, которая проходит еженедельно.