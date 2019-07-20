РИАМО - 20 июл. Свыше 50 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогают пассажирам во время закрытия семи станций Филевской линии московского метро, сообщается на сайте подземки.

«Ежедневно с 20 по 21 июля для помощи пассажирам инспекторы ЦОМП работают на станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Кунцевская» Филевской линии. Также сотрудники ЦОМП дежурят на станциях «Киевская» и «Александровский сад» этой линии», - говорится в сообщении.

Работники центра помогают построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов, разъясняют порядок работы общественного транспорта во время закрытия участка от «Киевской» до «Кунцевской».

Данное закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии, в том числе для проведения большого объема работ на путевой инфраструктуре и в технических помещениях станций. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 05:30.