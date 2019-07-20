РИАМО - 20 июл. Около стадиона «ВЭБ Арена» в Москве в субботу из-за футбольного матча ЦСКА – «Оренбург» перекрыли участки проезда Березовой Рощи и 3-й Песчаной улицы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5 по Новопесчаной улице. Особенности: полное перекрытие», - говорится в сообщении.

Перекрытия действуют в субботу до 22:00. Также ограничат движение 28 июля с 17:00 до 22:00.

Встреча команд ЦСКА и «Оренбург» начнется в 19:00.

По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к «ВЭБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Пассажиров метро просят быть внимательными и соблюдать требования сотрудников подземки и полиции, а также общественный порядок.

Также из-за футбольного матча до окончания мероприятия в районе станции метро «ЦСКА» изменились маршруты нескольких автобусов. Автобусы едут: №175 – от станции метро «Сокол» до Песчаной площади; №818 – на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой), от Силикатного завода до Песчаной площади.