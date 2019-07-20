РИАМО - 20 июл. В подмосковном парке «Патриот» на трассе для экстремального скоростного спуска на коньках 2 и 3 августа пройдет мировое первенство по спуску с горы на роликовых коньках ATSX 100 Downhill Skate Cross, сообщается на сайте парка.

«Впервые в истории спортсмены получили возможность соревноваться летом на постоянной трассе, которая была построена в парке «Патриот». На данный момент это уникальный и единственный в мире объект, на котором спортсмены могут тренироваться и также состязаться в различных дисциплинах», - говорится в сообщении.

Победитель соревнований получит 100 очков в общий мировой рейтинг, что во многом предопределит результаты всего мирового рейтинга.

Помимо соревнований, организаторы приготовили массу развлечений и сюрпризов для участников и зрителей.