РИАМО - 20 июл. Сборная Москвы заняла первое место на третьей всероссийской летней спартакиаде инвалидов, набрав в сумме 16 285 очков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Второе место досталось команде из Свердловской области (10 797 очков), а третью строчку турнирной таблицы заняли участники из Челябинской области (9362 очка). Соревнования проходили в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля», - отмечается в материале.

В спартакиаде приняли участие 1278 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 65 регионов России. Между собой соревновались ребята с интеллектуальными нарушениями, поражениями опорно-двигательного аппарата, церебральным параличом и нарушениями зрения и слуха.

В программу спартакиады вошли соревнования в пяти видах спорта по семи дисциплинам. Так, участники с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями состязались в плавании, легкой атлетике и настольном теннисе.

Спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата боролись за первенство в плавании, легкой атлетике, настольном теннисе и бочче. Соревновались в плавании, голболе, дзюдо и легкой атлетике ребята с нарушениями зрения, а участники с церебральным параличом сыграли в футбол.