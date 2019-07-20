РИАМО - 20 июл. Портал «Наш город» при участии москвичей решил более 3,5 миллионов вопросов за семь лет работы, в среднем в день устраняется около 2,5 тысяч городских проблем, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В конце 2018 года портал отметил решение 3 миллионов проблем, выявленных жителями города. Сегодня, спустя всего полгода, портал «Наш город» помог жителям столицы разрешить еще полмиллиона проблемных вопросов и сообщает о решении 3,5 миллионов проблем. Указанный рост в первую очередь связан с повышением доверия жителей города к электронным сервисам, предоставляемым правительством Москвы, и в частности, порталу «Наш город», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, в среднем в день с помощью портала москвичи решают около 2,5 тысяч проблем. При этом каждое пятое нарушение устраняется за один день, а каждое второе — за два дня.

Портал гарантирует пользователю получение ответа с подтверждением решения проблемы или конкретным сроком ее устранения не более чем за восемь рабочих дней с момента обращения. Для этого на портале «Наш город» разработан классификатор с десятью основными проблемными темами, в которых собрано более 200 подкатегорий.

Для каждой из подкатегорий прописан свой процесс отработки обращения, что в свою очередь позволяет редакции портала в кратчайшие сроки доставить сообщение о выявленной жителем проблеме до конкретного исполнителя, обеспечить контроль за ее решением, а пользователю — быстро найти необходимый раздел, изложить проблему и прикрепить фотоматериалы.

Такой подход помог эффективно решить свыше 98% обращений, поступивших на «Наш город». На портале ведется постоянная работа по повышению его удобства и расширению возможностей для пользователей.