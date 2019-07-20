РИАМО - 20 июл. В подмосковном Павловском Посаде полицейские задержали жительницу Владимирской области, которую подозревают в краже велосипеда стоимостью более 12 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» обратилась женщина с заявлением о краже велосипеда из гаража на Интернациональной улице. Сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 39-летняя жительница Владимирской области, подозреваемая в совершении преступления. В отношении подозреваемой следственным отделом МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.