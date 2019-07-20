РИАМО - 20 июл. В субботу в столичном парке Горького проходит несколько мероприятий, в том числе День торта, концерт и фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, эти мероприятия посетили около 78 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 15 тысяч человек посетили битву тортов, приуроченную к Международному дню торта. Участники в специальных защитных комбинезонах запускали друг в друга кондитерские изделия», - говорится в сообщении.

Музыкальный концерт и лекции в парке Горького собрали около 11 тысяч человек. Еще 10 тысяч посетителей пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer, который проводят на площади искусств перед музеем «Гараж». На фестивале играют в настольную игру фукувараи и японскую разновидность бадминтона — ханэцуки, проводят мастер-классы по каллиграфии, икебане и бонсаю, а также пробуют блюда японской кухни.

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, который проходит в парке искусств «Музеон», посетили около 4 тысяч человек. Крупнейшее в России событие в области садово-паркового искусства в этом году посвящено театру. Свои работы представляют ведущие российские и международные дизайнеры.

Семь лучших садов на фестивале «Цветочный джем» 2019 в Москве>>