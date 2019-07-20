РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В подмосковных Люберцах провели интенсивную зарядку для жителей округа в рамках проекта «СпортВоМне», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

В субботу в Наташинском парке состоялось очередное спортивно-развлекательное летнее занятие на свежем воздухе от проекта «СпортВоМне» и РОО «РосМолСпорт МО». Открылось мероприятие зажигательной песней «Олимпиада-80» в современной обработке, которую спела лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Барабанова.

«Настала очередь интенсивной круговой зарядки на все группы мышц от руководителей проекта «СпортВоМне» Сергея Чуприна и Дениса Шамина. В моменты отдыха между блоками упражнений участников проекта заряжала своим выступлением Ольга Барабанова. Завершилась тренировка, сумевшая вовлечь немало желающих, обещанными в анонсе элементами экстремального силового шоу «Русский характер». Поочередно были сломаны черенки лопаты об плечи Сергея и Дениса. Лидеры РОО «РосМолСпорт МО» поблагодарили всех участников тренировки и зрителей за поддержку и выразили надежду, что со временем тренировки приобретут массовый общегородской характер», - сказал Агаджанян.

Мероприятие было организовано РОО «РосМолСпорт МО» и проектом «СпортВоМне» при поддержке МУ «Парк культуры и отдыха», спорткомитета и общественной палаты Люберец.