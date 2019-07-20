РИАМО - 20 июл. Столичные спасатели выехали по вызову в торгово-развлекательный центр «Океания» из-за сработавшей сигнализации, оттуда эвакуировали посетителей, пожарные не обнаружили возгорания или задымления, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«Поступила информация, что в ТЦ на Кутузовском проспекте сработала пожарная сигнализация, специалисты приехали, ничего не обнаружили, тревога была ложной. Уже всех запустили внутрь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о срабатывании пожарной сигнализации поступила около 17:00.