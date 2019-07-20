РИАМО - 20 июл. В подмосковном Наро-Фоминском городском округе полицейские раскрыли кражу горюче-смазочных материалов на сумму 263 тысячи рублей, двое злоумышленников могут отправиться в тюрьму на 10 лет, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу с заявлением обратился 38-летний житель Одинцовского округа. Он заявил о краже горюче-смазочных материалов в одной из топливных компаний в поселке Селятино с ущербом в размере 263 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны 32-летний и 54-летний местные жители. Следственным управлением УМВД в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.