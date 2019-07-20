РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске провели пробег и открытую тренировку по воркауту, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов округа Ирина Талпа.

«В субботу (20 июля - ред.) в 10:00 в поселке Молодежный Подольска провели велопробег на спортивной площадке, в 12:00 открытую тренировку по воркауту для всех желающих. Принять участие могли все желающие бесплатно. Все состоялось. И даже погода подарила солнечный час. Задача простая: привлечь как можно больше людей всех возрастов к спорту и здоровому образу жизни», - сказала Талпа.

Также провели презентацию программ «Спорт в каждый двор» и «Прорыв к здоровью». Организаторами выступили команда Podolsk Workout и объединение One Flow Федерации воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области, комитет по спорту, физкультурно-спортивный центр «Ирида», Сельский дом культуры «Молодежный».

Как провести лето в Подмосковье>>