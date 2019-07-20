РИАМО - 20 июл. В субботу на ВДНХ в Москве впервые отмечают Международный день шахмат, тематическая программа стала еще одной новинкой в юбилейном сезоне выставки, на праздник пришли более 60 тысяч гостей, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

На два летних выходных дня ВДНХ объединила всех любителей одного из самых популярных видов интеллектуального спорта — шахмат. Масштабные праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках.

«В субботу гости выставки смогли сразиться в шахматы в легендарных павильонах «Земледелие» и «Рабочий и колхозница», в шахматном клубе и Парке ремесел, принять участие в мастер-классе чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, увидеть костюмированное выступление духового оркестра Brass Band «Вежливые люди» и попробовать тематические десерты в кафе и ресторанах ВДНХ», - говорится в сообщении.

Не менее насыщенная программа ждет всех, кто придет на ВДНХ 21 июля. В шахматном клубе в 12:00 начнется бесплатное занятие по игре в шахматы для детей и их родителей. Во время урока обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин расскажет участникам о тактиках ведения игры, разновидностях поединков, способах предугадать стратегию соперника и многом другом.

С 14:00 до 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию памятных значков в виде объемных шахматных фигурок. Также в честь юбилея главной выставки страны гости смогут изготовить уникальный подарок — значок «ВДНХ-80». Для любителей изобразительного искусства состоится второе занятие по графическому дизайну в стиле «Льюис Кэрролл и шахматы», которое начнется в 16:00.

Поиграть в шахматы можно будет в центре славянской письменности «Слово» или в самом шахматном клубе с 11:00 до 22:00. Кроме того, удобно расположиться на скамейках за шахматном столом можно около павильона №47 «Дом ремесел», на площадке за павильоном №22. Площадки для игры в большие шахматы доступны возле шахматного клуба, «Технограда», летнего кинотеатра-лектория, павильона №44 «Кролиководство».

В течение всех выходных в кафе «Булочка» можно приобрести специально созданный к празднику «шахматный» десерт. Также в ресторанах, расположенных на главной выставке страны, для посетителей проходят шахматные поединки, победители которых получают вкусные призы.