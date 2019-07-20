РИАМО - 20 июл. В столице согласовали проектную документацию для строительства жилого дома по программе реновации на Ставропольской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Многоквартирный трехсекционный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже будет возведен в рамках программы реновации в районе Люблино», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектом предусмотрено строительство жилого дома с подземной автостоянкой, размещение трансформаторной подстанции (выполняется по отдельному проекту), устройство проездов с покрытием из асфальтобетона, тротуаров и пешеходных зон с покрытием из плитки.

«В доме запроектировано 324 квартиры, из которых будет 43 однокомнатных, 233 двухкомнатных и 43 трехкомнатных. Также предусматривается размещение пяти двухкомнатных квартир для маломобильных жителей. Планировочные решения в таких квартирах обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения и проживания», – отметил председатель Москомэкспертизы.

Предусмотрена полная внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с их функциональным назначением. Квартиры будут оборудованы сантехникой, кухонной плитой и освещением.

На полу будет уложен ламинат, частично плитка, на стенах - обои белого цвета под покраску. Наружная отделка стен дома, начиная со второго этажа, будет выполнена трехслойными железобетонными навесными панелями с облицовкой пиленным кирпичом.

Также планируется озеленение дворовой территории, размещение малых архитектурных форм и установка площадок для детских игр, отдыха и занятий спортом. В дополнение к подземной одноэтажной парковке на 131 машино-место обустроят открытые плоскостные стоянки с местами для маломобильных групп населения.

Программу реновации жилищного фонда Москвы приняли в августе 2017 года. В нее вошли 5173 дома. Для строительства нового жилья уже подобрано 329 стартовых площадок и этот список регулярно пополняется.