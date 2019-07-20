РИАМО - 20 июл. Пожилая женщина запнулась о свою сумку-тележку на эскалаторе столичного метро и упала, сотрудники подземки помогли пенсионерке, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее СМИ сообщали, что на эскалаторе на станции «Крылатское» оступилась пенсионерка с тележкой, причиной этого якобы стала резкая остановка эскалатора.

«Пожилая женщина запнулась о свою тележку - сотрудники московского метро остановили эскалатор, помогли встать, видимых повреждений не увидели, но вызвали на всякий случай скорую», - говорится в сообщении.

Пассажиров также предупредили, что нужно быть осторожными на эскалаторе, так как это механизм повышенной опасности.