РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске в ходе приемки подъездов выявили ряд недостатков, из 16 подъездов приняли только шесть, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске прошла приемка подъездов, отремонтированных в рамках подпрограммы «Мой подъезд», которая успешно реализуется в формате проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Представители органов местного самоуправления, Государственной жилищной инспекции Московской области, управления технического надзора капитального ремонта, представители собственника и управляющей компании, а так же представители депутатов побывали в 16 подъездах. Из них шесть приняли, в остальных будут устранять недостатки», - говорится в сообщении.

В частности, подъезды пока не приняли на улице Комсомольская, 46, Федорова, 43, Свердлова, 54А, Клемента Готвальда, 13/2, Архивный проезд, 5, Октябрьский проспект, 2В, Красногвардейский бульва, 7, и в ряде других домов. Во всех не принятых подъездах должны устранить все замечания до следующей проверки.