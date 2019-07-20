РИАМО - 20 июл. Разработана концепция музейного центра «Эрмитаж», который планируют построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ в составе нового жилого комплекса «ЗИЛАРТ» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, здание центра обещает стать уникальным по многим параметрам, но особого внимания заслуживает его фасадная конструкция.

«Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света, и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению», - уточнила Пятова.

Применение такого «экзоскелета» поможет застройщику не только учесть функциональные потребности здания, но и сделает его облик запоминающимся.

В московском «Эрмитаже» планируется выставлять коллекции произведений искусства разных авторов и направлений, но основу составят предметы современного искусства.

«Каждый предмет будет располагаться в помещении с наиболее подходящим именно для него освещением. В закрытых галереях с окнами разместятся предметы искусства, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево», - уточняется в материале.

В закрытых галереях без окон будут выставлять фотографии, ткани и бумагу. В открытых - камень, керамику и металл.

Ввести в эксплуатацию новый музейный комплекс в Даниловском районе Москвы планируют в 2024 году.