РИАМО - 20 июл. На столичном стадионе «ВЭБ Арена» в субботу пройдет матч между футбольными командами ЦСКА и «Оренбург», возможны ограничения входа и выхода на станциях метро «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и МЦК «Зорге», сообщается в официальном Twitter-аккаунте московского метро.

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к «ВЭБ-Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», - говорится в сообщении.

Футбольным болельщикам порекомендовали заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после матча.

«Для отъезда со стадиона «ВТБ Арена» пользуйтесь станциями «ЦСКА» (8А, 11), «Сокол» (2), «Полежаевская» (7) и МЦК «Зорге» (14)», - добавляется в материале.

Встреча команд ЦСКА и «Оренбург» начнется в 19:00.

Также из-за футбольного матча в районе станции метро «ЦСКА» изменились маршруты нескольких автобусов до окончания мероприятия. Автобусы едут: №175 – от метро «Сокол» до Песчаной площади; №818 – на двух участках: от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой), от Силикатного завода до Песчаной площади.