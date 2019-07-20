РИАМО - 20 июл. Основной этап по возведению внутренних железобетонных конструкций многофункционального зала «Дружба» на территории спортивного кластера «Лужники» в Москве завершен, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Универсальный спортивный зал «Дружба» будет полностью реконструирован, фактически здесь строится современный многофункциональный комплекс, вмещающий более 3 тысяч зрителей. Он сможет принимать как зрелищные мероприятия, так и соревнования, например, по волейболу или баскетболу», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Все работы планируется завершить в 2020 году.

По словам заммэра, строители уже возвели внутренние железобетонные конструкции: лестницы, лифтовые шахты, плиты перекрытия, а также усилили существующие внутренние конструкции.

«Сейчас монтируются внутренние перегородки и ведутся работы по устройству наружной гидроизоляции стен», – добавил Хуснуллин.

На территории Олимпийского комплекса «Лужники» продолжается реконструкция и строительство более 10 различных спортивных и инфраструктурных объектов. Среди них – Дворец водных видов спорта, Ледовый дворец «Кристалл», теннисный клуб, Дворец единоборств и спортивный зал «Дружба».