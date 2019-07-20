РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске привели в порядок помещения в новом пожарном депо в микрорайоне Кузнечики, скоро туда переедут управленцы, сообщается в группе «Подольское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Подольского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» по просьбе начальника территориального управления Александра Землянского привели в порядок помещения, предназначенные для размещения управленцев в недавно построенном пожарном депо в микрорайоне Кузнечики. Мероприятие провели накануне приезда в Подольск начальника управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергея Самолевского и в связи с планируемым переездом аппарата управления в новое здание», - говорится в сообщении.

Быстровозводимое модульное здание пожарного депо возвели в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Безопасность жизнедеятельности населения Московской области» и планом перспективного прикрытия населения и территорий Московской области подразделениями пожарной охраны. Наряду с работниками аппарата управления в здании будет размещаться пожарная часть №247 Подольского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», штат которой пока не утвержден.



Уборочным инвентарем с работниками из складских запасов поделилась мастер участка пожарной части №258 Татьяна Кулаченкова. Вводный инструктаж перед началом работ провел эксперт по охране труда территориального управления Эдуард Кулаченков.