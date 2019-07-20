РИАМО - 20 июл. Из-за неисправности контактной сети в районе подмосковной станции «Подсолнечная» Октябрьской железной дороги отменили один поезд Москва – Крюково, сообщается в Twitter-аккаунте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В субботу из-за неисправности контактной сети в районе станции «Подсолнечная» возможны задержки пригородных поездов на участке Тверь - Москва. Железнодорожники предпринимают необходимые меры, чтобы нормализовать движение поездов.

«Для скорейшего ввода движения в график отменили один поезд (№6356 Москва – Крюково в 16:11). Это позволит другим поездам не пропускать опаздывающий. Пассажиры из Москвы могут поехать на ближайшем поезде «Комфорт» в 16:25 или электричке в 16:31», - говорится в сообщении.

Пассажиры обычных пригородных поездов могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные «Ласточки». В кассах к возврату без ограничений принимают неиспользованные билеты.