РИАМО - 20 июл. МЧС разослало жителям Подмосковья сообщения с предупреждением о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 20 июля по Московской области сильный дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

В Московском регионе в субботу облачно с прояснениями, местами дождь, гроза. Ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ранее в Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на субботу из-за сильных порывов ветра.