РИАМО - 20 июл. В мечети в подмосковном Солнечногорске состоялся семинар для трудовых мигрантов и членов их семей, целью которого является адаптация иностранных граждан в российское общество, говорится в сообщении пресс-службы компании ООО «М-Инвест» - официального партнера Главного управления социальных коммуникаций Московской области по проведению семинаров с трудовыми мигрантами.

«Общее количество участников составило более 80 человек, это граждане таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и некоторых других», - говорится в сообщении.

На встрече затронули вопросы миграционного законодательства, прав трудовых мигрантов, трудового законодательства, добровольного и обязательного медицинского страхования, а также необходимости изучения русского языка для комфортного пребывания в России.

Эксперты подробно рассказали участникам семинара об их правах и обязанностях, а также обозначили ряд острых вопросов, касающихся миграции и осуществления трудовой деятельности на территории России.