На Пушкинской набережной в столичном парке Горького прошло, наверное, самое калорийное шоу июля – битва тортов, приуроченная к международному празднику этого десерта.

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В качестве снарядов использовались настоящие кондитерские изделия, поэтому для защиты лица, волос и одежды участникам раздали специальные комбинезоны и очки.

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Удивительно, но даже у такого безбашенного соревнования были правила. Победителями, например, становились самые чистые.

Пользовательницу happygirljulia совершенно не впечатлили люди, с ног до головы покрытые кремом, – ей было жалко тортики.

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tomatbeauty решилась на признание: она не только постоянно ест, но и играет с едой.

alexaburova уверена, что после кремовой маски она точно самая сладкая.

Кому-то, несмотря на защитный костюм, после битвы предстоит отмываться от липкого крема.

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Другие уже успели вкусить радость победы.

Но не запачкать рук не удалось никому.

Международный день торта отмечается с 2011 года 20 июля. В этот день по всему миру проходят кондитерские выставки, ярмарки кулинаров, кондитерские шоу, флешмобы и мастер-классы.

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