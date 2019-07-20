РИАМО - 20 июл. Железнодорожники восстанавливают штатное движение пригородных поездов на участке Тверь – Москва, сбой произошел из-за неисправности контактной сети в районе станции «Подсолнечная» в Подмосковье, сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Днем 20 июля из-за неисправности контактной сети в районе станции «Подсолнечная» возможны задержки пригородных поездов на участке Тверь - Москва. Железнодорожники предпринимают необходимые меры, чтобы нормализовать движение поездов», - говорится в сообщении.

Пассажиры обычных пригородных поездов могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные «Ласточки». В кассах к возврату без ограничений принимают неиспользованные билеты.

«Приносим извинения и просим внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах», - добавляется на сайте.