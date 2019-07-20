РИАМО - 20 июл. В ближайшие часы столицу накроет гроза с сильным ветром, непогода установится до 19 часов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ближайшие часы и до 19 часов 20 июля в Москве ожидаются дождь, сильный ветер с порывами 12-15 метров в секунду и местами гроза», - говорится в сообщении.

Ранее спасатели посоветовали москвичам и гостям столицы соблюдать осторожность на улице в связи с ожидающейся грозой и сильным ветром.

В связи с непогодой автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также посоветовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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