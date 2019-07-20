РИАМО - 20 июл. В центре столицы порядка 12 тысяч человек принимают участие в митинге за допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сегодня на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», - говорится в сообщении.

На контрольно-пропускных пунктах проводятся досмотровые мероприятия.

«Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности. Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия», - подчеркивается в материале.

Днем в субботу на проспекте Академика Сахарова начался митинг за соблюдение законов РФ и допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Организатором митинга выступает Либертарианская партия России при поддержке независимых кандидатов.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. В частности, в регистрации было отказано оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, актеру Андрею Соколову, рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому.

Всего на выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.

СПЧ призвал зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму с нужным количеством подписей>>