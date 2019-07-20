РИАМО - 20 июл. Спасатели посоветовали москвичам и гостям столицы соблюдать осторожность на улице в субботу в связи с ожидающейся грозой и сильным ветром, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15 до 21 часа в субботу местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию. Необходимо помнить, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы также нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

«При сильном ветре обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», - добавили специалисты.

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