РИАМО - 20 июл. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве проводит доследственную проверку после заявления жительницы столицы о жестоком обращении с ребенком, сообщается на сайте ведомства.

«Из заявления жительницы столицы следует, что 18 июля 2019 года женщина, находясь на территории Басманного района города Москвы, нанесла несколько ударов по лицу и применила физическую силу к ребенку, находящемуся с ней», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в заявлении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.