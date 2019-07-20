РИАМО - 20 июл. В Москве началось благоустройство территорий, прилегающих к шести объектам науки и промышленности, они находятся в четырех административных округах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Два предприятия, дорога к которым станет более комфортной, расположены в районе Соколиной Горы, в ВАО. Это химфармзавод - ФГУП «ГосЗМП» и Научно-исследовательский институт органической химии и технологии - ФГУП «ГосНИИОХТ», - сказал представитель пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Еще два предприятия, транспортная и пешеходная доступность которых улучшится, находятся в районе Нагатино-Садовники. Это оператор российской почтовой сети «Почта России» и АО «Ривер Сити», занимающееся арендой и управлением недвижимостью.

Также планируется благоустроить территорию возле ОАО «ВИЛС». Предприятие находится в Можайском районе на западе столицы и занимается разработкой новых технологий и производством изделий из специальных сплавов.

Работы проведут и на территории, прилегающей к ФГУП «НАМИ» в Головинском районе. На предприятии проектируют и разрабатывают новые автотранспортные средства.

«Сейчас дороги, ведущие к промышленным предприятиям, а также граничащим с ними районам жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии: это плохое состояние покрытий, неудобные тротуары, а местами их нет вообще, недостаточное освещение на проезжей и пешеходной частях, отсутствие остановочных павильонов общественного транспорта», - отметил представитель пресс-службы ведомства.

Специалисты обустраивают строительные площадки и стройгородки. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и водителей, они установили ограждения и предупреждающие о ремонте временные знаки, а также организовали пути обхода.

Сейчас на объектах демонтируют покрытия тротуаров и проезжей части, а также бордюрный камень. Уже началась прокладка кабельной линии с устройством полиэтиленовых труб низкого давления.

«В рамках благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям науки и промышленности, отремонтируют существующие тротуары и оборудуют новые там, где они отсутствуют, установят бордюрный камень с понижениями в местах пешеходных переходов, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Планируется также установка малых архитектурных форм и информационных стел, обустройство газонов и озеленение», - добавил представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города.

Кроме того, планируется сделать новые остановки общественного транспорта и реорганизовать парковочное пространство. Также на территории высадят деревья и кустарники. Завершить все работы планируется в сентябре.

Всего в 2019 году планируется улучшить транспортную и пешеходную доступность 31 столичного предприятия.

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