РИАМО - 20 июл. В субботу до 21 часа в Московской области ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«При ветре, находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия. Отключите электричество, газ и перекройте водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Не пользуйтесь лифтом», - говорится в сообщении.

Если сильный ветер застал вас на улице, то немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Также следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», - добавили спасатели.

Кроме того, следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Чтобы избежать поражения молнией при грозе, надо соблюдать следующие правила: по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Не рекомендуется во время грозы топить печку. Также следует держаться подальше от электропроводки и антенн, нужно отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.

«Если вы на открытой местности, не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде. Если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз. Если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле», - отмечается в материале.

Если ударила молния, то прежде всего потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание рот в рот и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

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