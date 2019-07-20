РИАМО - 20 июл. Учащиеся Российского университета дружбы народов в Москве, проживающие в студенческом городке, получат станцию метро в пешей доступности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На Коммунарской линии мосметро начали строить станцию «Университет дружбы народов». Она будет в пяти минутах ходьбы от студгородка и в 650 метрах от главного здания РУДН. Сейчас ближайшие станции - «Беляево» и «Юго-Западная» - расположены примерно в 1,5 километрах от вуза», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пресс-служба департамента строительства города Москвы сообщала, что рабочие приступили к возведению семи станций Коммунарской линии метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки».

Коммунарская линия снизит возрастающую в связи с развитием новой Москвы нагрузку на южные участки действующих Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Три станции на юго‑западном участке Большого кольца метро откроют в 2021 году>>