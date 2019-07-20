РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске открылся музей спортивной славы Главного управления МЧС России по Московской области, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В церемонии открытия музея приняли участие руководство Главного управления, начальники пожарно-спасательных гарнизонов и начальник отдлов надзорной деятельности Московской области. Музей открыт под председательством ветерана пожарно-прикладного спорта России, наставника сборной Московской области Владимира Яблочкина.

«На базе Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы МЧС России начальник Главного управления Сергей Полетыкин открыл музей спортивной славы Главного управления МЧС России по Московской области. На витринах выставлены многочисленные награды, дипломы, отличительные значки, завоеванные спортсменами Московской области в разные годы в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту», - говорится в сообщении.

В музее представлены экспонаты из личной коллекции Яблочкина. Начальники пожарно-спасательных гарнизонов вручили подарки музею. Для участников церемонии открытия состоялась краткая экскурсия.