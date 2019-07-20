РИАМО - 20 июл. В текущем году в городском округе Мытищи планируют отремонтировать свыше 100 дорог, на эти цели выделено более 150 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории округа составляет 572,97 киллометра, из них федерального значения – 30,9 километра (обслуживает ФКУ «Центравтомагистраль»), регионального значения – 137,57 километра (обслуживает ГБУ МО «Мосавтодор»), местного значения – 404,5 километра.

«На 2019 год запланирован ремонт 115 дорог: три – в городе Мытищи и 112 на сельской территории. На сегодняшний день отремонтировано 60 объектов общей площадью 94 643 квадратных метра, что составляет 60,1% от запланированного», - говорится в сообщении.

На ремонт дорог общего пользования местного значения (в том числе по дорогам, выбранным по результатам голосования на портале «Добродел») отведено более 153,1 милллиона рублей из областного (95%) и муниципального (5%) бюджета.

«Согласно заключенному соглашению и утвержденным графикам производства работ, срок окончания ремонта – 31 августа 2019 года», - уточняется в материале.

За ходом ремонта дорог осуществляется выездной контроль, в том числе со службой инспекции дорог Московской области. Была проверена 21 дорога и по каждой отмечены нарушения: толщина асфальтобетонного покрытия не соответствует нормативу, нарушена технология укладки асфальта, разбор грунта не выполнен. Подрядная организация ООО «Проспект-НТМ» должна была до 10 июля устранить все замечания.

В ходе повторной выездной проверки службой инспекции дорог установлено, что подрядной организацией обеспечено устранение всех замечаний в установленные сроки. С 15 июля организация допущена на третий этап работ по контракту.