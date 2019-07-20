РИАМО - 20 июл. Пребывание раки с мощами святых благоверных Муромских князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, завершится в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 июля, сообщается на сайте РПЦ.

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14 июля рака с мощами святых Петра и Февронии впервые в истории была принесена в Москву из Свято‑Троицкого женского монастыря Мурома. В субботу доступ паломников к святыне осуществляется до 21:00.

«21 июля Божественную литургию (начало в 10:00) и проводы святыни возглавит первый викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Дионисий», - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 19 июля около 50 тысяч паломников уже подошли к мощам святых Петра и Февронии в Москве.