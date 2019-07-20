РИАМО - 20 июл. В подмосковных городах стартовал третий по счету Единый день разъяснений жителям порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), акция организована областным министерством ЖКХ совместно с муниципалитетами, регоператорами и управдомами по поручению губернатора Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Предыдущие два дня разъяснений прошли в феврале и начале июля. Тогда в акциях приняли участие около 30 тысяч человек.

«В течение дня несколько десятков экспертов министерства ЖКХ отвечают жителям Московской области на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «Обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО», - говорится в сообщении.

Дни разъяснений проходят в формате встреч с населением. Помимо консультантов из регионального министерства ЖКХ, в мероприятии принимают участие специалисты из областного единого расчетного центра (МособлЕИРЦ), «Мосэнергосбыта», представители региональных операторов и управдомов.

Жители региона также могли задать свой вопрос на сайте регионального министерства ЖКХ.

«Мы будем приходить к жителям и разъяснять порядок формирования тарифов на обращение с отходами столько раз, сколько нужно для того, чтобы не осталось ни одного неотвеченного вопроса. Сегодня я проведу мероприятие в Клину, в прошлую субботу мы были в Можайске, еще в 30 муниципалитетах выступят представители министерства, это уже третий по счету день разъяснений, первые два прошли с успехом и собрали несколько десятков тысяч жителей, думаю, сегодня придет не меньшее количество жителей», - сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

С 2019 года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Правительством Московской области утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. С этого года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «Обращение с ТКО».

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