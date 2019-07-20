РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Жительница Люберец в ходе Единого дня разъяснений по вопросам твердых коммунальных отходов (ТКО) пожаловалась на сброс разного вида отходов в одну машину, представители регоператора якобы не соблюдают правила сбора мусора, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в ДС «Триумф» прошел Единый день разъяснения по вопросам ТКО.

«Из двух контейнеров мусор сбрасывают в одну машину», - сказала жительница.

Представитель министерства экологии и природопользования Московской области Наталья Мун отметила, что подобные случаи надо фиксировать и отправлять фото в «Добродел».

"Если у вас есть фото, как разделенный мусор сбрасывают в одну машину, то регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» будет за это наказан», - сказала Мун.