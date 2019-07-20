РИАМО - 20 июл. Около 1,5 тысяч человек приняли участие в велофестивале Summer Velo Cup 2019 в подмосковной Коломне, сообщил РИАМО в субботу один из организаторов мероприятия.

«В велофестивале приняли участие почти 1,5 тысячи человек», - сказал собеседник агентства.

Summer Velo Cup 2019 - благотворительное мероприятие. Все средства, вырученные от вступительных сборов участников, организаторы направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Стоимость участия составляла 1 тысячу рублей. Участвовать в соревновании могли и любители, и профессионалы.

В фестивале также участвовала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Как провести лето в Подмосковье>>